Henri Koide kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henri Koide Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henri Koide adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Henri Koide Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Henri Koide 6 Nisan 2001 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İsviçre,Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Henri Koide Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Henri Koide, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beerschot V.A. futbol takımında oynamaktadır. Beerschot V.A. takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Henri Koide'nin Beerschot V.A. ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Henri Koide Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Henri Koide isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Henri Koide Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Henri Koide futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Zürich U18

1 Temmuz 2019 yılında FC Zürich U21

5 Haziran 2020 yılında FC Zürich

8 Ocak 2021 yılında FC Wil 1900

31 Mart 2021 yılında FC Zürich

21 Ocak 2022 yılında Neuchâtel Xamax

30 Ocak 2023 yılında FC Zürich

31 Ocak 2023 yılında Beerschot V.A.

Henri Koide Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Henri Koide şuan Beerschot V.A. takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Henri Koide Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Zürich (-2020)

İsviçre U20 takımında 18 numaralı formasıyla 7 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 18 numaralı formasıyla 18 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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