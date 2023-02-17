Henri Koudossou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henri Koudossou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Henri Koudossou kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Henri Koudossou ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Henri Koudossou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henri Koudossou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henri Koudossou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Henri Koudossou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Henri Koudossou 3 Eylül 1999 tarihinde München şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Henri Koudossou Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Match2gether yapmaktadır. Henri Koudossou, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Austria Lustenau futbol takımında oynamaktadır. SC Austria Lustenau takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Henri Koudossou'nin SC Austria Lustenau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Henri Koudossouboyu ve yaşı kaç

Henri Koudossou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Henri Koudossou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Henri Koudossou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Henri Koudossou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Memmingen U19

1 Temmuz 2018 yılında SV Pullach

29 Ağu 2020 yılında FC Augsburg II

1 Temmuz 2022 yılında Augsburg

31 Ağu 2022 yılında A. Lustenau

30 Haziran 2023 yılında Augsburg

Henri Koudossou kimdir

Henri Koudossou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Henri Koudossou şuan SC Austria Lustenau takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Ismaning (-2017), FC Memmingen (2017-2018)

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Henri Koudossou nereli

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