Henri Malundama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henri Malundama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Henri Malundama kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Henri Malundama ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Henri Malundama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henri Malundama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Henri Malundama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henri Malundama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henri Malundama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Henri Malundama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Henri Malundama 8 Haziran 1995 tarihinde Tampere şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Finlandiya,Kamerun uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Henri Malundama Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Henri Malundama, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Haka futbol takımında oynamaktadır. FC Haka takımına 13 Mart 2016 tarihinde katılmıştır. Henri Malundama'nin FC Haka ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Henri Malundama Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Henri Malundama isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Henri Malundama Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Henri Malundama futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ocak 2013 yılında TPV

30 Haziran 2013 yılında Kisatoverit

1 Temmuz 2013 yılında Ilves

29 Haziran 2015 yılında AC Kajaani

31 Aralık 2015 yılında Ilves

13 Mart 2016 yılında FC Haka

Henri Malundama kimdir

Henri Malundama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Henri Malundama şuan FC Haka takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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Henri Malundama nereli

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