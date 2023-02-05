Henri Saivet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henri Saivet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henri Saivet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Henri Saivet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Henri Saivet 26 Ekim 1990 tarihinde Dakar şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Senegal,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Henri Grégoire Saivet şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Henri Saivet Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Henri Saivet, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pau FC futbol takımında oynamaktadır. Pau FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Henri Saivet'nin Pau FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Henri Saivet Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Saivet_Henri

http://www.instagram.com/henri_saivet23/

Henri Saivet Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Henri Saivet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Henri Saivet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Henri Saivet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında G. Bordeaux B

1 Temmuz 2009 yılında G. Bordeaux

10 Ocak 2011 yılında Angers SCO

30 Haziran 2011 yılında G. Bordeaux

11 Ocak 2016 yılında Newcastle

24 Ağu 2016 yılında Saint-Étienne

30 Haziran 2017 yılında Newcastle

31 Ocak 2018 yılında Sivasspor

30 Haziran 2018 yılında Newcastle

16 Ağu 2018 yılında Bursaspor

30 Haziran 2019 yılında Newcastle

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Pau FC

Henri Saivet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Henri Saivet şuan Pau FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Henri Saivet Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cergy Clos (1999-2002), Girondins Bordeaux (2002-2007)

Senegal takımında 14 numaralı formasıyla 14 Ağu 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 1 gol atmıştır.

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