Henri Sulovari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henri Sulovari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henri Sulovari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Henri Sulovari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Henri Sulovari 12 Eylül 2002 tarihinde Fier şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Henri Sulovari Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Henri Sulovari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Besa futbol takımında oynamaktadır. KS Besa takımına 20 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Henri Sulovari'nin KS Besa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Henri Sulovari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Henri Sulovari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Henri Sulovari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Henri Sulovari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ekim 2016 yılında Apolonia U17

1 Eylül 2018 yılında Shkëndija U19

6 Kasım 2020 yılında KF Laçi U19

1 Ocak 2021 yılında KF Laçi

20 Ocak 2022 yılında KS Besa

30 Haziran 2023 yılında KF Laçi

Henri Sulovari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Henri Sulovari şuan KS Besa takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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