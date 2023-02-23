Henri Toivomaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henri Toivomaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henri Toivomaki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Henri Toivomaki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Henri Toivomaki 21 Şubat 1991 tarihinde Mäntsälä şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.Gerçek adı da Henri Olavi Toivomäki şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Henri Toivomaki Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Henri Toivomaki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuopion Palloseura futbol takımında oynamaktadır. Kuopion Palloseura takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Henri Toivomaki'nin Kuopion Palloseura ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Henri Toivomaki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Henri Toivomaki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Henri Toivomaki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Henri Toivomaki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında FC Lahti

1 Ocak 2010 yılında Atalanta U19

30 Haziran 2010 yılında FC Lahti

1 Ocak 2011 yılında Ajax U21

1 Temmuz 2012 yılında Almere City

30 Haziran 2013 yılında Ajax U21

23 Temmuz 2013 yılında FC Lahti

1 Ocak 2016 yılında Sarpsborg 08

29 Ocak 2018 yılında KuPS

1 Ocak 2019 yılında HJK Helsinki

1 Ocak 2021 yılında KuPS

Henri Toivomaki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Henri Toivomaki şuan Kuopion Palloseura takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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