Henri Valja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henri Valja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Henri Valja kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Henri Valja ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Henri Valja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henri Valja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Henri Valja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henri Valja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henri Valja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Henri Valja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Henri Valja 4 Kasım 2001 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur.  Estonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Henri Valja Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trequartista Football Man. yapmaktadır. Henri Valja, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCI Levadia futbol takımında oynamaktadır. FCI Levadia takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Henri Valja'nin FCI Levadia ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Henri Valja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Henri Valja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Henri Valja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Henri Valja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında FC Nomme U17

1 Ocak 2018 yılında Paide

6 Ocak 2020 yılında FC Flora

10 Mart 2022 yılında JK Tammeka

31 Aralık 2022 yılında FC Flora

10 Şubat 2023 yılında FCI Levadia

Henri Valja kimdir

Henri Valja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Henri Valja şuan FCI Levadia takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Nõmme United (-2017)

Henri Valja Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Estonya U21 takımında 10 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 10 numaralı formasıyla 24 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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Henri Valja nereli

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