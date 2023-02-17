Henri Van Marcke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henri Van Marcke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henri Van Marcke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Henri Van Marcke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Henri Van Marcke 22 Aralık 1998 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Henri Van Marcke Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Henri Van Marcke, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVC Winkel Sport futbol takımında oynamaktadır. KVC Winkel Sport takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Henri Van Marcke'nin KVC Winkel Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Henri Van Marcke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Henri Van Marcke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Henri Van Marcke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Henri Van Marcke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında KFC Mandel Utd.

1 Temmuz 2022 yılında KVC Winkel Sp.

Henri Van Marcke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Henri Van Marcke şuan KVC Winkel Sport takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

RFC Mandel United (2014-2016)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.