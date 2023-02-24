Henri Zuna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henri Zuna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henri Zuna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Henri Zuna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Henri Zuna 24 Mayıs 2003 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Henri Zuna Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Partizani futbol takımında oynamaktadır. FK Partizani takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Henri Zuna'nin FK Partizani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Henri Zuna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Henri Zuna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Henri Zuna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Henri Zuna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Shkëndija U19

16 Eylül 2021 yılında Partizani U21

1 Ağustos 2022 yılında FK Partizani

Henri Zuna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Henri Zuna şuan FK Partizani takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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KF Tiranë (2014-2017), KF Shkëndija Tiranë (2018-2021), FK Partizani Tiranë (2021-)

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