Henrich Ravas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henrich Ravas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henrich Ravas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Henrich Ravas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Henrich Ravas 16 Ağustos 1997 tarihinde Senica şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Henrich Ravas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini World in Motion yapmaktadır. Henrich Ravas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Widzew Lodz futbol takımında oynamaktadır. Widzew Lodz takımına 29 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Henrich Ravas'nin Widzew Lodz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Henrich Ravas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hravas47/

Henrich Ravas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Henrich Ravas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Henrich Ravas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Henrich Ravas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Peterb. U18

4 Ağustos 2015 yılında Boston United U19

4 Ocak 2016 yılında Derby U23

1 Temmuz 2020 yılında Derby

1 Ekim 2020 yılında Hartlepool Utd.

30 Haziran 2021 yılında Derby

2 Temmuz 2021 yılında FK Senica

29 Mart 2022 yılında Widzew Lodz

Henrich Ravas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Henrich Ravas şuan Widzew Lodz takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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