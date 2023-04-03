Henrick Oliveira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henrick Oliveira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henrick Oliveira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Henrick Oliveira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Henrick Oliveira 13 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Brezilya,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Henrick Ferreira Oliveira şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Henrick Oliveira Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YES SPORTS yapmaktadır. Henrick Oliveira, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CF Estrela Amadora U23 futbol takımında oynamaktadır. CF Estrela Amadora U23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Henrick Oliveira'nin CF Estrela Amadora U23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Henrick Oliveira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Henrick Oliveira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Estr. Amadora B
1 Ocak 2022 yılında Sobrado
30 Haziran 2022 yılında Estr. Amadora B
1 Temmuz 2022 yılında CF Estrela U23
Henrick Oliveira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Henrick Oliveira şuan CF Estrela Amadora U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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