Henrijs Auseklis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henrijs Auseklis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henrijs Auseklis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Henrijs Auseklis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Henrijs Auseklis 19 Aralık 2006 tarihinde Riga şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Letonya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Henrijs Auseklis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Henrijs Auseklis, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JDFS Alberts Riga futbol takımında oynamaktadır. JDFS Alberts Riga takımına - tarihinde katılmıştır. Henrijs Auseklis'nin JDFS Alberts Riga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Henrijs Auseklis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Henrijs Auseklis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Henrijs Auseklis şuan JDFS Alberts Riga takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Haberin Devamı

Henrijs Auseklis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.