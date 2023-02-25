Henrik Bruka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henrik Bruka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henrik Bruka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Henrik Bruka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Henrik Bruka 30 Mart 2001 tarihinde Laç şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Henrik Bruka Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Henrik Bruka, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Besëlidhja futbol takımında oynamaktadır. Besëlidhja takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Henrik Bruka'nin Besëlidhja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Henrik Bruka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Henrik Bruka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Henrik Bruka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Henrik Bruka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Eylül 2017 yılında KF Laçi U19

1 Temmuz 2020 yılında KF Laçi

4 Eylül 2021 yılında KS Burreli

21 Ocak 2022 yılında Besëlidhja

Henrik Bruka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Henrik Bruka şuan Besëlidhja takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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