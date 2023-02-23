Henrik Castegren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henrik Castegren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henrik Castegren adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Henrik Castegren Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Henrik Castegren 28 Mart 1996 tarihinde Norrköping şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Sven Henrik Olof Castegren şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Henrik Castegren Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lechia Gdansk futbol takımında oynamaktadır. Lechia Gdansk takımına 18 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Henrik Castegren'nin Lechia Gdansk ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Henrik Castegren Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Henrik Castegren isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Henrik Castegren Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Henrik Castegren futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Mart 2014 yılında Sylvia

1 Aralık 2014 yılında Norrköping U19

1 Ocak 2015 yılında Norrköping

1 Mart 2015 yılında Sylvia

1 Aralık 2015 yılında Norrköping

1 Ağustos 2016 yılında Sylvia

30 Kasım 2016 yılında Norrköping

28 Mayıs 2018 yılında Degerfors

1 Aralık 2018 yılında Norrköping

18 Şubat 2022 yılında Lechia Gdansk

Henrik Castegren Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Henrik Castegren şuan Lechia Gdansk takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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