Henrik Lofkvist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henrik Lofkvist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henrik Lofkvist adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Henrik Lofkvist Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Henrik Lofkvist 5 Mayıs 1995 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Karl Henrik Axel Löfkvist şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Henrik Lofkvist Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CLS Mundial yapmaktadır. Henrik Lofkvist, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jönköpings Södra IF futbol takımında oynamaktadır. Jönköpings Södra IF takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Henrik Lofkvist'nin Jönköpings Södra IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Henrik Lofkvist Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Henrik Lofkvist isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Henrik Lofkvist Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Henrik Lofkvist futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Akropolis

7 Ocak 2016 yılında Dalkurd

4 Şubat 2019 yılında Kalmar FF

17 Ocak 2022 yılında J-Södra IF

Henrik Lofkvist Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Henrik Lofkvist şuan Jönköpings Södra IF takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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