Henrik Mani B Hilmarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henrik Mani B Hilmarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henrik Mani B Hilmarsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Henrik Mani B Hilmarsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Henrik Mani B Hilmarsson 16 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Henrik Mani B Hilmarsson Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Stjarnan Gardabaer futbol takımında oynamaktadır. Stjarnan Gardabaer takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Henrik Mani B Hilmarsson'nin Stjarnan Gardabaer ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Henrik Mani B Hilmarsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Henrik Mani B Hilmarsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
12 Mayıs 2022 yılında KFG Gardabaer
27 Temmuz 2022 yılında Stjarnan
Henrik Mani B Hilmarsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Henrik Mani B Hilmarsson şuan Stjarnan Gardabaer takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.