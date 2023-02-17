Henrik Meister kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henrik Meister Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henrik Meister adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Henrik Meister Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Henrik Meister 17 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Henrik Wendel Meister şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Henrik Meister Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Michael Mio Nielsen yapmaktadır. Henrik Meister, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Fremad Amager futbol takımında oynamaktadır. BK Fremad Amager takımına 3 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Henrik Meister'nin BK Fremad Amager ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Henrik Meister Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Henrik Meister isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Henrik Meister Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Henrik Meister futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında BK 1903 U19

1 Temmuz 2021 yılında FA 2000

3 Şubat 2022 yılında Fremad Amager

Henrik Meister Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Henrik Meister şuan BK Fremad Amager takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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