Henrik Nerguti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henrik Nerguti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henrik Nerguti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Henrik Nerguti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Henrik Nerguti 25 Nisan 2003 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Henrik Nerguti Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer11 yapmaktadır. Henrik Nerguti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Beltinci futbol takımında oynamaktadır. ND Beltinci takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Henrik Nerguti'nin ND Beltinci ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Henrik Nerguti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Henrik Nerguti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Henrik Nerguti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Henrik Nerguti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Int. Tiranë U19

10 Temmuz 2021 yılında NS Mura U19

1 Temmuz 2022 yılında NS Mura

19 Temmuz 2022 yılında Beltinci

30 Haziran 2023 yılında NS Mura

Henrik Nerguti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Henrik Nerguti şuan ND Beltinci takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Henrik Nerguti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Fari (2013-2014), FC Internacional Tiranë (2014-2021), NS Mura (2021-)

Arnavutluk U19 takımında 8 numaralı formasıyla 18 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.