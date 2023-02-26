Henrik Ojamaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henrik Ojamaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henrik Ojamaa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Henrik Ojamaa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Henrik Ojamaa 20 Mayıs 1991 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Henrik Ojamaa Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trequartista Football Man. yapmaktadır. Henrik Ojamaa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Flora Tallinn futbol takımında oynamaktadır. FC Flora Tallinn takımına 7 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Henrik Ojamaa'nin FC Flora Tallinn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Henrik Ojamaa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/henrikojamaa

Henrik Ojamaa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Henrik Ojamaa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Henrik Ojamaa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Henrik Ojamaa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Derby U18

1 Kasım 2009 yılında Stafford Rangers

1 Aralık 2009 yılında Derby U18

1 Temmuz 2010 yılında Alem. Aachen

1 Ocak 2011 yılında Fortuna Sittard

30 Haziran 2011 yılında Alem. Aachen

1 Temmuz 2011 yılında RoPS

1 Ocak 2012 yılında Motherwell FC

1 Temmuz 2013 yılında Legia Varşova

14 Ağustos 2014 yılında Motherwell FC

29 Ocak 2015 yılında Legia Varşova

2 Şubat 2015 yılında Sarpsborg 08

5 Ağustos 2015 yılında Legia Varşova

4 Eylül 2015 yılında Swindon Town

7 Ocak 2016 yılında FC Wacker

1 Temmuz 2016 yılında Go Ahead Eagles

31 Ocak 2017 yılında Dundee FC

31 Mayıs 2017 yılında Go Ahead Eagles

10 Ağustos 2017 yılında Kulüpsüz

17 Ekim 2017 yılında HNK Gorica

1 Temmuz 2018 yılında Miedz Legnica

8 Şubat 2020 yılında Widzew Lodz

7 Ocak 2021 yılında FC Flora

Henrik Ojamaa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Henrik Ojamaa şuan FC Flora Tallinn takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Henrik Ojamaa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Estonya takımında 11 numaralı formasıyla 25 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 56 maçta 1 gol atmıştır.

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