Henrik Purg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henrik Purg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henrik Purg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Henrik Purg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Henrik Purg 3 Haziran 1996 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Henrik Purg Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trequartista Football Man. yapmaktadır. Henrik Purg, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Flora Tallinn futbol takımında oynamaktadır. FC Flora Tallinn takımına 2 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Henrik Purg'nin FC Flora Tallinn ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Henrik Purg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Henrik Purg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Henrik Purg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Henrik Purg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Kalju Nömme II

1 Temmuz 2014 yılında JK Nomme Kalju

2 Temmuz 2018 yılında FC Flora

Henrik Purg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Henrik Purg şuan FC Flora Tallinn takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Henrik Purg Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Kotkas-Juunior Tallinn, JK Nomme Kalju (-2011)

Estonya takımında 2 numaralı formasıyla 11 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U23 takımında 4 numaralı formasıyla 5 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U21 takımında 2 numaralı formasıyla 17 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 3 numaralı formasıyla 3 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U17 takımında 2 numaralı formasıyla 22 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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