Henrique Almeida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henrique Almeida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henrique Almeida adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Henrique Almeida Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Henrique Almeida 27 Mayıs 1991 tarihinde Brasília şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Henrique Almeida şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Henrique Almeida Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini L17 Soccer Brasil yapmaktadır. Henrique Almeida, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

América Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. América Futebol Clube (MG) takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Henrique Almeida'nin América Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Henrique Almeida Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/henriqueh91/

Henrique Almeida Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Henrique Almeida isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Henrique Almeida Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Henrique Almeida futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2010 yılında EC Vitória

31 Aralık 2011 yılında São Paulo

31 Ocak 2012 yılında Granada

31 Mayıs 2012 yılında São Paulo

1 Haziran 2012 yılında Sport Recife

31 Aralık 2012 yılında São Paulo

2 Ocak 2013 yılında Botafogo

15 Nisan 2014 yılında EC Bahia

31 Aralık 2014 yılında Botafogo

21 Temmuz 2015 yılında Coritiba FC

31 Aralık 2015 yılında Botafogo

5 Şubat 2016 yılında Grêmio

25 Ocak 2017 yılında Coritiba FC

31 Aralık 2017 yılında Grêmio

29 Ocak 2018 yılında Giresunspor

30 Haziran 2018 yılında Grêmio

1 Temmuz 2018 yılında B SAD

30 Haziran 2019 yılında Grêmio

26 Temmuz 2019 yılında Chapecoense

31 Aralık 2019 yılında Grêmio

6 Ocak 2020 yılında Goiás EC

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

6 Eylül 2021 yılında Chapecoense

19 Ocak 2022 yılında América-MG

Henrique Almeida Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Henrique Almeida şuan América Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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