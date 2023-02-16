Henrique kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henrique Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henrique adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Henrique Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Henrique 27 Eylül 1993 tarihinde São Luís şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Cosme Henrique Fonseca da Conceicao şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Henrique Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Henrique, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Campinense Clube (PB) futbol takımında oynamaktadır. Campinense Clube (PB) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Henrique'nin Campinense Clube (PB) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Henrique Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Henrique isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Henrique Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Henrique futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Temmuz 2015 yılında Sampaio Corrêa

1 Mayıs 2017 yılında Oeste FC-SP

1 Ekim 2018 yılında Kulüpsüz

4 Aralık 2018 yılında Remo

15 Nisan 2019 yılında Moto Club MA

31 Ocak 2020 yılında Juazeirense-BA

13 Temmuz 2020 yılında Moto Club MA

7 Ocak 2021 yılında CRAC (GO)

30 Temmuz 2021 yılında Moto Club MA

1 Ocak 2022 yılında Jacuipense-BA

12 Ağu 2022 yılında Chapadinha Futebol Clube (MA)

1 Ocak 2023 yılında Campinense-PB

Henrique Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Henrique şuan Campinense Clube (PB) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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