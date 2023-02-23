Henrique kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henrique Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henrique adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Henrique Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Henrique 23 Ağustos 1993 tarihinde Santa Rita do Sapucaí şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Brezilya,Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Henrique Roberto Rafael şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Henrique Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini H SOCCER yapmaktadır. Henrique, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA 1948 futbol takımında oynamaktadır. CSKA 1948 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Henrique'nin CSKA 1948 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Henrique Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Henrique isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Henrique Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Henrique futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Eylül 2014 yılında Piracicaba

30 Nisan 2015 yılında Atlético-MG B

1 Mayıs 2015 yılında Paraná

31 Aralık 2015 yılında Atlético-MG B

1 Ocak 2016 yılında Atlético-MG

16 Mart 2016 yılında EC Bahia

9 Haziran 2016 yılında Atlético-MG

10 Haziran 2016 yılında Paraná

31 Aralık 2016 yılında Atlético-MG

13 Ocak 2017 yılında Novorizontino

8 Mayıs 2017 yılında Atlético-MG

1 Temmuz 2017 yılında CSKA-Sofia

30 Haziran 2018 yılında Atlético-MG

1 Temmuz 2018 yılında CSKA-Sofia

1 Temmuz 2021 yılında Marítimo

1 Temmuz 2022 yılında CSKA 1948

Henrique Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Henrique şuan CSKA 1948 takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.