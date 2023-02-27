Henrique Trevisan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henrique Trevisan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henrique Trevisan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Henrique Trevisan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Henrique Trevisan 20 Ocak 1997 tarihinde Umuarama şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Brezilya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Henrique de Souza Trevisan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Henrique Trevisan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TFM Agency yapmaktadır. Henrique Trevisan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Tokyo futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Henrique Trevisan'nin FC Tokyo ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Henrique Trevisan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Henrique Trevisan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Henrique Trevisan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Henrique Trevisan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Figueirense FC

1 Temmuz 2018 yılında Estoril Praia

9 Ocak 2019 yılında Ponte Preta

3 Ağustos 2020 yılında Estoril Praia

26 Ağustos 2020 yılında Famalicão

9 Şubat 2021 yılında Estoril Praia

17 Şubat 2021 yılında Oita Trinita

1 Ocak 2022 yılında Estoril Praia

9 Ocak 2022 yılında FC Tokyo

Henrique Trevisan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Henrique Trevisan şuan FC Tokyo takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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