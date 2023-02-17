Henritse Eninful kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henritse Eninful Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henritse Eninful adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Henritse Eninful Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Henritse Eninful 21 Temmuz 1992 tarihinde Notsé şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Togo uyrukludur.Gerçek adı da Akoete Henritse Eninful şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Henritse Eninful Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini H-Sport Management and Agency yapmaktadır. Henritse Eninful, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

URSL Visé futbol takımında oynamaktadır. URSL Visé takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Henritse Eninful'nin URSL Visé ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Henritse Eninful Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Henritse Eninful isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Henritse Eninful Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Henritse Eninful futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Standard Liège

1 Ocak 2012 yılında Standard U21

1 Şubat 2012 yılında Újpest FC

30 Haziran 2012 yılında Standard U21

12 Ağu 2012 yılında Újpest FC

21 Şubat 2014 yılında Kecskeméti TE

30 Haziran 2014 yılında Újpest FC

4 Temmuz 2014 yılında Kecskeméti TE

19 Temmuz 2015 yılında Doxa Katokopias

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

22 Ocak 2020 yılında FC Lahti

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

31 Ağu 2022 yılında URSL Visé

Henritse Eninful Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Henritse Eninful şuan URSL Visé takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Henritse Eninful Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Anderlecht, Standard Liege

Togo takımında 18 numaralı formasıyla 15 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

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