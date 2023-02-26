Henry Ansu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henry Ansu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henry Ansu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Henry Ansu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Henry Ansu 17 Aralık 1998 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Henry Kwame Ansu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Henry Ansu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Simul Sport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Berekum Chelsea FC futbol takımında oynamaktadır. Berekum Chelsea FC takımına - tarihinde katılmıştır. Henry Ansu'nin Berekum Chelsea FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Henry Ansu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Henry Ansu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Henry Ansu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Henry Ansu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Henry Ansu şuan Berekum Chelsea FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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