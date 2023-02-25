Henry Hore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henry Hore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Henry Hore kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Henry Hore ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Henry Hore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henry Hore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Henry Hore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henry Hore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henry Hore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Henry Hore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Henry Hore 17 Ağustos 1999 tarihinde Nambour şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da Harry Hore şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Henry Hore Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Henry Hore, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Brisbane Roar futbol takımında oynamaktadır. Brisbane Roar takımına 28 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Henry Hore'nin Brisbane Roar ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Henry Hore Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Henry Hore isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Henry Hore Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Henry Hore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2019 yılında Lions FC

1 Şubat 2021 yılında South Melbourne

28 Eylül 2021 yılında Brisbane Roar

Henry Hore kimdir

Henry Hore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Henry Hore şuan Brisbane Roar takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sunshine Coast FC, Brisbane Roar (?-2017), Perth Glory (2017-2019)

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Henry Hore nereli

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