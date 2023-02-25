Henry Marku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henry Marku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henry Marku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Henry Marku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Henry Marku 14 Şubat 2000 tarihinde London şehrinde doğmuştur. İngiltere,Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Henry Marku Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Korabi futbol takımında oynamaktadır. KF Korabi takımına 25 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Henry Marku'nin KF Korabi ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Henry Marku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Henry Marku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Henry Marku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Henry Marku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Wingate FC

22 Eylül 2019 yılında New Salamis

31 Ocak 2021 yılında KF Elbasani

25 Ağustos 2022 yılında KF Korabi

Henry Marku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Henry Marku şuan KF Korabi takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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