Henry Ndedi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henry Ndedi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henry Ndedi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Henry Ndedi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Henry Ndedi {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Henry Ndedi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Henry Ndedi, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Shooting Stars Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Shooting Stars Sports Club takımına - tarihinde katılmıştır. Henry Ndedi'nin Shooting Stars Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Henry Ndedi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Henry Ndedi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Henry Ndedi şuan Shooting Stars Sports Club takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.
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