Henry Offia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henry Offia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henry Offia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Henry Offia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Henry Offia 26 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Nijerya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Okechukwu Henry Offia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Henry Offia Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Stars Consulting yapmaktadır. Henry Offia, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Trelleborgs FF futbol takımında oynamaktadır. Trelleborgs FF takımına 15 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Henry Offia'nin Trelleborgs FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Henry Offia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Henry Offia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Henry Offia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Henry Offia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2018 yılında Sirius

9 Ocak 2018 yılında Sollentuna FK

6 Ağu 2018 yılında Sirius

23 Mart 2020 yılında Dalkurd

15 Şubat 2021 yılında Trelleborg

Henry Offia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Henry Offia şuan Trelleborgs FF takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Henry Offia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Dynamo Lagos

Nijerya U20 takımında 11 numaralı formasıyla 24 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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