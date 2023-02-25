Henry Okebugwu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henry Okebugwu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henry Okebugwu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Henry Okebugwu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Henry Okebugwu 19 Haziran 1998 tarihinde Umuahia şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Henry Chimuchem Okebugwu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Henry Okebugwu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Class Sports yapmaktadır. Henry Okebugwu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turan-Tovuz IK futbol takımında oynamaktadır. Turan-Tovuz IK takımına 25 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Henry Okebugwu'nin Turan-Tovuz IK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Henry Okebugwu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Henry Okebugwu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Henry Okebugwu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Henry Okebugwu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında KF Egnatia

1 Temmuz 2018 yılında FK Partizani

31 Ağustos 2018 yılında KS Kastrioti

30 Haziran 2019 yılında FK Partizani

1 Ağustos 2019 yılında KS Kastrioti

25 Ağustos 2022 yılında Turan Tovuz

Henry Okebugwu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Henry Okebugwu şuan Turan-Tovuz IK takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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