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Henry Onyekuru kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Henry Onyekuru hayatı

Galatasaray, Monaco forması giyen eski futbolcusu Henry Onyekuru'yu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Peki Henry Onyekuru kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Henry Onyekuru hayatı İşte detaylar...

Henry Onyekuru kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Henry Onyekuru hayatı

Galatasaray'dan yapılan açıklamada Monaco forması giyen eski futbolcusu Henry Onyekuru'yu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtildi. Peki Henry Onyekuru kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Henry Onyekuru hayatı İşte ayrıntılar...

HENRY ONYEKURU KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Henry Onyekuru (ya da tam adıyla Henry Chukwuemeka Onyekuru) 5 Haziran 1997 tarihinde Nijerya'da dünyaya geldi.

23 yaşındaki Nijeryalı millî futbolcu forvet pozisyonunda görev almakta olup Ligue 1 takımlarından Monaco'da forma giydi.

Galatasaray, Monaco forması giyen eski futbolcusu Henry Onyekuru'yu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı. 

HENRY ONYEKURU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2015-2017 Eupen
2017-2019 Everton
2017-2018 → Anderlecht (kiralık)
2018-2019 → Galatasaray (kiralık)
2019- AS Monaco
2020 → Galatasaray (kiralık)

Berkem Temizel
Gece Editörü


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