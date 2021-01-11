Henry Onyekuru kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Henry Onyekuru hayatı
Galatasaray, Monaco forması giyen eski futbolcusu Henry Onyekuru'yu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Peki Henry Onyekuru kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Henry Onyekuru hayatı İşte detaylar...
Galatasaray'dan yapılan açıklamada Monaco forması giyen eski futbolcusu Henry Onyekuru'yu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtildi. Peki Henry Onyekuru kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Henry Onyekuru hayatı İşte ayrıntılar...
HENRY ONYEKURU KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
Henry Onyekuru (ya da tam adıyla Henry Chukwuemeka Onyekuru) 5 Haziran 1997 tarihinde Nijerya'da dünyaya geldi.
23 yaşındaki Nijeryalı millî futbolcu forvet pozisyonunda görev almakta olup Ligue 1 takımlarından Monaco'da forma giydi.
Galatasaray, Monaco forması giyen eski futbolcusu Henry Onyekuru'yu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı.
HENRY ONYEKURU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
2015-2017 Eupen
2017-2019 Everton
2017-2018 → Anderlecht (kiralık)
2018-2019 → Galatasaray (kiralık)
2019- AS Monaco
2020 → Galatasaray (kiralık)