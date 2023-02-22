Henry Ozoemena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henry Ozoemena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henry Ozoemena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Henry Ozoemena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Henry Ozoemena 6 Temmuz 2002 tarihinde Enugu şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Henry Ozoemena Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enyimba Aba futbol takımında oynamaktadır. Enyimba Aba takımına 1 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Henry Ozoemena'nin Enyimba Aba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Henry Ozoemena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Henry Ozoemena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Bilinmiyor
1 Kasım 2021 yılında Enyimba Aba
Henry Ozoemena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Henry Ozoemena şuan Enyimba Aba takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.
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