Henry Patta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henry Patta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henry Patta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Henry Patta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Henry Patta 14 Ocak 1987 tarihinde Río Verde şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Henry Leonel Patta Quintero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Henry Patta Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AG SPORTS yapmaktadır. Henry Patta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gualaceo SC futbol takımında oynamaktadır. Gualaceo SC takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Henry Patta'nin Gualaceo SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Henry Patta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Henry Patta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Henry Patta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Henry Patta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında CD El Nacional

2 Şubat 2007 yılında SD Aucas

31 Aralık 2007 yılında CD El Nacional

13 Nisan 2010 yılında CSCD Grecia

22 Şubat 2011 yılında Uni. Católica

26 Ocak 2015 yılında Barcelona SC

7 Ocak 2016 yılında Cobreloa

30 Haziran 2016 yılında Barcelona SC

26 Temmuz 2016 yılında Mushuc Runa SC

31 Aralık 2016 yılında Barcelona SC

24 Ocak 2017 yılında Delfín SC

31 Aralık 2017 yılında Barcelona SC

1 Şubat 2018 yılında Delfín SC

1 Şubat 2019 yılında Mushuc Runa SC

2 Ocak 2020 yılında Técnico U.

5 Ocak 2022 yılında Gualaceo SC

Henry Patta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Henry Patta şuan Gualaceo SC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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