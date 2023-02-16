Henry Rorig kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henry Rorig Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henry Rorig adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Henry Rorig Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Henry Rorig 3 Mart 2000 tarihinde Langenhagen şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Henry Rorig Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini H.S.P. Sports-Management yapmaktadır. Henry Rorig, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VfL Osnabrück futbol takımında oynamaktadır. VfL Osnabrück takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Henry Rorig'nin VfL Osnabrück ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Henry Rorig Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Henry Rorig isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Henry Rorig Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Henry Rorig futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Wolfsburg Alt.

1 Temmuz 2015 yılında W. Bremen Alt.

1 Temmuz 2016 yılında W. Bremen U17

1 Temmuz 2017 yılında W. Bremen U19

1 Temmuz 2019 yılında W. Bremen II

15 Temmuz 2020 yılında 1.FC Magdeburg

1 Temmuz 2022 yılında Osnabrück

Henry Rorig Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Henry Rorig şuan VfL Osnabrück takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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