Henry Sletsjoe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henry Sletsjoe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henry Sletsjoe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Henry Sletsjoe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Henry Sletsjoe 27 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Henry Sletsjøe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Henry Sletsjoe Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VSG Agency yapmaktadır. Henry Sletsjoe, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Brage futbol takımında oynamaktadır. IK Brage takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Henry Sletsjoe'nin IK Brage ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Henry Sletsjoe Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Henry Sletsjoe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Henry Sletsjoe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Henry Sletsjoe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında IFK Stocksund

1 Ocak 2020 yılında Syrianska FC

1 Ocak 2021 yılında Sylvia

8 Ocak 2022 yılında Brage

Henry Sletsjoe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Henry Sletsjoe şuan IK Brage takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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