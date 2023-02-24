Henry Wingo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henry Wingo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henry Wingo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Henry Wingo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Henry Wingo 4 Ekim 1995 tarihinde Seattle, Washington şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Henry Wingo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Remington Ellis Management yapmaktadır. Henry Wingo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ferencvárosi TC futbol takımında oynamaktadır. Ferencvárosi TC takımına 18 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Henry Wingo'nin Ferencvárosi TC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Henry Wingo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/henry.wingo/

Henry Wingo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Henry Wingo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Henry Wingo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Henry Wingo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında Washington

1 Mayıs 2015 yılında PSA Elite

1 Ağustos 2015 yılında Washington

18 Ocak 2017 yılında Seattle

31 Mart 2017 yılında Sounders FC 2

30 Kasım 2017 yılında Seattle

10 Nisan 2018 yılında Sounders FC 2

30 Kasım 2018 yılında Seattle

15 Mart 2019 yılında Tacoma Defiance

11 Ağustos 2019 yılında Seattle

12 Ağustos 2019 yılında Molde

18 Ocak 2021 yılında Ferencváros

Henry Wingo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Henry Wingo şuan Ferencvárosi TC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Seattle Sounders FC (2012-2014)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.