Hentbol maçları Lüleburgaz’da

Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 20-23 Şubat 2020 tarihlerinde düzenlenecek olan Okul Sporları Yıldızlar Hentbol Grup Birinciliği Lüleburgaz LYFA Spor Salonu'nda gerçekleşecek.

Müsabakalar için 19 Şubat 2020 Çarşamba günü 17.00'da LYFA Toplantı Salonu'nda teknik toplantı gerçekleşecek. 20 Şubat 2020 Perşembe günü saat 09.30'da LYFA Spor Salonu'nda açılışı yapılacak müsabakalar Türkiye'nin birçok yerinden kız ve erkek takımlar katılacak.

Turnuvaya Antalya'dan Özel Konyaaltı Doğa Ortaokulu, Bursa'dan Nilüfer Şehitler Ortaokulu, Çanakkale'den Balıklıçeşme Ortaokulu, Edirne'den İsmail Güner Ortaokulu, İstanbul'dan Orhan Sinan Hamzaoğlu Ortaokulu, Kırklareli-Lüleburgaz'dan 8 Kasım Oratokulu, Kocaeli'den Gebze Ahmet Zeki Büyükkuşoğlu Ortaokulu, Sakarya'dan Yenigün Ortaokulu, Tekirdağ'dan Atatürk Ortaokulu, Yalova'dan Sevim Göğez Ortaokulu erkek takımları, Bursa'dan İkbal-Betül Ali İhsan Çilingiroğlu Ortaokulu, Çanakkale'den Balıklıçeşme Ortaokulu, Edirne'den İsmail Güner Ortaokulu, İstanbul'dan Nezahat-Ahmet Keleşoğlu Ortaokulu, Kırklareli-Lüleburgaz'dan 8 Kasım Ortaokulu, Sakarya'dan Geyve Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Tekirdağ'dan Atatürk Ortaokulu, Yalova'dan Sevim Göğez Ortaokulu, Kocaeli'den İzmit Evliya Çelebi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi kız hentbol takımları katılacak.

Kaynak: İHA