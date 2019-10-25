Hentbol Milli Takımı, Estonya’yı 33-29 mağlup etti
ESTONYA: Ots (Priskus), Jaanimaa 7, Patrail 7, Johannson 1, Sillaste 3, Rooba 7, Lees 1, Voika 2, Varul 1
SALON: Porsuk
HAKEMLER: Boris Mandak, Mario Rudinsky (Slovakya)
ESTONYA: Ots (Priskus), Jaanimaa 7, Patrail 7, Johannson 1, Sillaste 3, Rooba 7, Lees 1, Voika 2, Varul 1
TÜRKİYE: Yunus Özmusul (Taner Günay), Alp Eren Pektaş 3, Onur Ersin 6, Ömer Ozan Arifoğlu 1, Doruk Pehlivan 11, Mehmet Demirezen 2, Görkem Biçer 6, Cemal Kütahya 4.
İLK YARI: 14-18
İKİ DAKİKALAR: Cemal Kütahya (2), Ömer Ozan Arifoğlu (2), Onur Ersin, Mehmet Demirezen, Doruk Pehlivan, Uğur Erceylan (2) (Türkiye), Jaanimaa, Sillaste, Part (2), Johannson (Estonya).
DİSKALİFİYE: Handrik Varul (Estonya)
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2021 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 4'üncü Grup ilk maçında Estonya'yı 33-29 yendi. Eskişehir Porsuk Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını Türkiye 18-14 önde tamamladı. İkinci devreye de iyi başlayan Milliler, farkın kapanmasına izin vermedi ve maçtan 33-29 galip ayrıldı.
(FOTOĞRAFLI)
Kaynak: DHA
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