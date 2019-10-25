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  3. Hentbol Milli Takımı, Estonya’yı 33-29 mağlup etti

Hentbol Milli Takımı, Estonya’yı 33-29 mağlup etti

ESTONYA: Ots (Priskus), Jaanimaa 7, Patrail 7, Johannson 1, Sillaste 3, Rooba 7, Lees 1, Voika 2, Varul 1

Hentbol Milli Takımı, Estonya’yı 33-29 mağlup etti

SALON: Porsuk

HAKEMLER: Boris Mandak, Mario Rudinsky (Slovakya)

ESTONYA: Ots (Priskus), Jaanimaa 7, Patrail 7, Johannson 1, Sillaste 3, Rooba 7, Lees 1, Voika 2, Varul 1

TÜRKİYE: Yunus Özmusul (Taner Günay), Alp Eren Pektaş 3, Onur Ersin 6, Ömer Ozan Arifoğlu 1, Doruk Pehlivan 11, Mehmet Demirezen 2, Görkem Biçer 6, Cemal Kütahya 4.

İLK YARI: 14-18

İKİ DAKİKALAR: Cemal Kütahya (2), Ömer Ozan Arifoğlu (2), Onur Ersin, Mehmet Demirezen, Doruk Pehlivan, Uğur Erceylan (2) (Türkiye), Jaanimaa, Sillaste, Part (2), Johannson (Estonya).

DİSKALİFİYE: Handrik Varul (Estonya)

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2021 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 4'üncü Grup ilk maçında Estonya'yı 33-29 yendi. Eskişehir Porsuk Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını Türkiye 18-14 önde tamamladı. İkinci devreye de iyi başlayan Milliler, farkın kapanmasına izin vermedi ve maçtan 33-29 galip ayrıldı.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA

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