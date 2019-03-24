Hentbol Süper Ligi’nde şampiyon Beşiktaş

Beşiktaş Mogaz, Hentbol Süper Lig 2018-19 sezonunda bitime altı hafta kala üst üste 11, toplamda ise 15. şampiyonluğunu kazandı.

Hentbol Süper Ligi'nde sezona İzmir Bş. Bld. galibiyetiyle başlayan Beşiktaş Mogaz, sezonun ilk yarısını 22 puanla namağlup lider tamamladı.

Galibiyet serisini sezonun ikinci yarısına da taşıyan Parkenin Kartalları, 18. maçında 18. galibiyetine imza attı ve Selka Eskişehir Hentbol'un deplasmanda puan kaybetmesiyle üst üste 11. toplamda ise 15. şampiyonluğunu ilan etti.

Kaynak: İHA