Hentbol: Türkiye Kupası toplu sonuç
İSTANBUL (AA) - Hentbolda erkeklerde ve kadınlarda Türkiye Kupası yarı final ilk maçları oynandı.Kupada alınan sonuçlar şöyle:- ErkeklerGüneysuspor-Beşiktaş Aygaz: 23-34Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 32-32- KadınlarYenimahalle Belediyespor-Yalıkavakspor: 27-20
İSTANBUL (AA) - Hentbolda erkeklerde ve kadınlarda Türkiye Kupası yarı final ilk maçları oynandı.
Kupada alınan sonuçlar şöyle:
- Erkekler
Güneysuspor-Beşiktaş Aygaz: 23-34
Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 32-32
- Kadınlar
Yenimahalle Belediyespor-Yalıkavakspor: 27-20
Kaynak: AA
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