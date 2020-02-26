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Hentbol: Türkiye Kupası toplu sonuç

İSTANBUL (AA) - Hentbolda erkeklerde ve kadınlarda Türkiye Kupası yarı final ilk maçları oynandı.Kupada alınan sonuçlar şöyle:- ErkeklerGüneysuspor-Beşiktaş Aygaz: 23-34Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 32-32- KadınlarYenimahalle Belediyespor-Yalıkavakspor: 27-20

Hentbol: Türkiye Kupası toplu sonuç

İSTANBUL (AA) - Hentbolda erkeklerde ve kadınlarda Türkiye Kupası yarı final ilk maçları oynandı.

Kupada alınan sonuçlar şöyle:

- Erkekler

Güneysuspor-Beşiktaş Aygaz: 23-34

Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 32-32


- Kadınlar

Yenimahalle Belediyespor-Yalıkavakspor: 27-20

Kaynak: AA




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