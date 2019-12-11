Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası 1. tur heyecanı başlıyor
Kupada 1. tur maçları 13-15 Aralık'ta Mardin, Elazığ ve Ankara'da yapılacak
İSTANBUL (AA) - Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası'nda 1. tur maçları 13-15 Aralık'ta oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. tur müsabakaları üç ayrı grupta tek devreli lig usulüne göre oynanacak.
A Grubu müsabakaları Mardin'de, B Grubu karşılaşmaları Elazığ'da, C Grubu maçları ise Ankara'da yapılacak.
Gruplarında ilk sırada yer alan 3 takım ve 3 grupta en iyi ikinci olacak 2 takım çeyrek finale yükselecek. Çeyrek final müsabakalarına gruplardan gelecek 5 takım ile Kastamonu Belediyespor, Muratpaşa Belediyespor ve Yenimahalle Belediyespor takımları katılacak.
Türkiye Kupası'nda 1. tur maçlarının programı şöyle:
- A Grubu (Artuklu Spor Salonu)
13 Aralık Cuma:
13.00 Mardin Büyükşehir Başakspor-Mardin 1947 Sağlıkspor
14 Aralık Cumartesi:
13.00 Yalıkavak Belediyespor-Mardin Büyükşehir Başakspor
15 Aralık Pazar:
15.30 Mardin 1947 Sağlıkspor-Yalıkavak Belediyespor
- B Grubu (15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu)
13 Aralık Cuma:
14.00 Üsküdar Belediyespor-Elazığ Sosyal Yardımlaşma
16.00 Görele Belediyespor-Aksaray Belediyespor
14 Aralık Cumartesi:
14.00 Elazığ Sosyal Yardımlaşma-Görele Belediyespor
16.00 Aksaray Belediyespor-Üsküdar Belediyespor
15 Aralık Pazar:
14.00 Aksaray Belediyespor-Elazığ Sosyal Yardımlaşma
16.00 Üsküdar Belediyespor-Görele Belediyespor
- C Grubu (Polatlı Yeni Spor Salonu)
13 Aralık Cuma:
13.00 Polatlı Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor
14 Aralık Cumartesi:
13.00 Pazarspor-İzmir Büyükşehir Belediyespor
15 Aralık Pazar:
13.00 Polatlı Belediyespor-Pazarspor
Kaynak: AA
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