Henüz 15 yaşındaydı! Melisa intihar ederek canına kıydı

Sosyal medyanın paylaşımları ile konuştuğu Buse Melisa K.'dan gelen haber üzüntü yarattı. İzmir'in Ödemiş ilçesinde Hürriyet Mahallesi Şehit Özpolat Caddesi'nde yaşayan Buse Melisa K. saat 02.00 sıralarında emekli astsubay babası Özay K.'nin beylik tabancasını başına ateşledi. Silah sesine uyananların ağır yaralı halde bulduğu Buse Melisa K., ambulansla kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Buse Melisa K.'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BABASI İLE TARTIŞMIŞ

Buse Melisa K.'nin intihardan önce babası Özay K. ile tartıştığı öğrenildi. Baba Özay K.'nin, olaydan sonra emniyete götürülerek, ifadesinin alındığı öğrenildi.

PAYLAŞIMLARI GÜNDEM OLDU

Polisin soruşturması sürürken genç kızın kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar gündeme oturdu. Twitter'da açılan #Melisa etiketi en çok konuşulan konu oldu.

Genç kız Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda,"Babamın beni öldüremeyeceğini biliyorum. Bunu yapamaz. Bana o kadar çok 'kendini öldür', 'başıma gelen en kötü şeysin' veya 'al silahı sık kafana bir gün ağlar sonra hayatıma devam ederim' dedi ki artık bunu yapmalıymışım gibi hissediyorum. Çok düşünmemeliyim, korkuyorum" ifadelerini kullandı.

Buse Melisa K. kimdir?Kaç yaşında?Neden öldü?Nasıl öldü?Buse Melisa K. intiharı

Genç kız babasının kendisine sürekli küfür ettiğini belirttiği paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bana sürekli küfrediyor, beni sürekli aşağılıyor, benden nefret ediyor ya da beni öldüreceğini söylüyor" cümlelerini sarf etmiş ve yazdığı yazıların devamında 'kendi hayatını sonlandırabilecek kadar güçlü olabilmeyi isteyerek "her gün daha çok canımı acıtan şeyler yapıyorum" demiş."