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  3. Henüz 16 yaşında şiddet kurbanı oldu! Evliliği reddettiği için ölüme mahkum edildi! Emine Karakaş yaşam savaşını kaybetti

Henüz 16 yaşında şiddet kurbanı oldu! Evliliği reddettiği için ölüme mahkum edildi! Emine Karakaş yaşam savaşını kaybetti

Diyarbakır'da akrabası 34 yaşındaki Aslan Karakaş’ın ısrarlı evlilik teklifini reddettiği için kurşun sıkılan 16 yaşındaki Emine Karakaş, 138 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Henüz 16 yaşında şiddet kurbanı oldu! Evliliği reddettiği için ölüme mahkum edildi! Emine Karakaş yaşam savaşını kaybetti

Kadına şiddet olayları durmak bilmiyor. Erkek vahşetine bu kez 16 yaşındaki bir çocuk kurban gitti. Diyarbakır'da yaşayan 16 yaşındaki Emine Karakaş, reddettiği evlilik teklifi yüzünden canından oldu.

1 YILDIR EVLENMEYE ZORLUYORDU

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde akrabası 34 yaşındaki Aslan Karakaş’tan evlenme teklifi alan Emine Karakaş, bu teklifi reddetti. Ancak teklifine olumsuz yanıt alan cani akraba ısrarla tacizlerine devam etti. Tarihler 4 Şubat’ı gösterdiğinde 34 yaşındaki Aslan Karakaş, 16 yaşındaki akrabası Emine Karakaş'a kurşun yağdırdı. 

Henüz 16 yaşında şiddet kurbanı oldu! Evliliği reddettiği için ölüme mahkum edildi! Emine Karakaş yaşam savaşını kaybetti

138 GÜNLÜK MÜCADELEDE ACI SON

Yaşanan olay sonrası ağır yaralanan 16 yaşındaki talihsiz çocuk hastanede tedavi altına alındı. Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Karakaş, 138 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti. 

Henüz 16 yaşında şiddet kurbanı oldu! Evliliği reddettiği için ölüme mahkum edildi! Emine Karakaş yaşam savaşını kaybetti

Karakaş’ın cenazesi, annesinin isteği üzerine Bismil’e bağlı Tepeköy mezarlığına defnedildi. Cani akraba Aslan Karakaş’ı yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

Henüz 16 yaşında şiddet kurbanı oldu! Evliliği reddettiği için ölüme mahkum edildi! Emine Karakaş yaşam savaşını kaybetti

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