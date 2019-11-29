Henüz 16 yaşındaydı! Lise öğrencisinden kahreden haber

Bartın Amasra'ya bağlı Çanakçılar köyünde yaşayan Sedatcan Coşkun (16), 2 sene önce lösemi kanserine yakalandı. Sedatcan Coşkun hemen tedavi sürecine girdi. Amasra Çok Programlı Lisesinde eğitimine devam eden Coşkun Kasım'da tedavi için Ankara Şehir Hastanesi'ne gitti.

Coşkun önceki gün fenalaşarak yoğun bakıma alındı.

16 YAŞINDAKİ TALİHSİZ GENÇ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Talihsiz genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öğrencinin ölüm haberi sınıf arkadaşlarını ve akrabalarını yasa boğdu.