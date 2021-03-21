İzmit Alikahya'da meydana gelen olayda, Beyza Nur Özel Fidan bu sabah saatlerinde evinin banyosunda hareketsiz halde eşi Ömer Fidan tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesinde genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

İddiaya göre henüz 3 ay önce dünyaevine giren Beyza Nur Özel Fidan bornoz kemeriyle kendisini astığı söylendi. Beyza'nın eşi Ömer Fidan cinayet büro ekipleri tarafından gözaltına alınırken, acı haberi duyan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Olayın ardından açıklamalarda bulunan Beyza'nın babası kızının intihar edecek biri olmadığını söylerken, cinayete kurban gittiğini iddia etti. Kızının, Ömer Fidan ile kaçarak evlendiğini söyleyen baba, evliliklerinin ardından sık sık eşinden şiddet gördüğünü söyledi.

Gerçek ölüm nedeni için otopsi raporunu beklediklerini belirten acılı baba, ''Kızım asla intihar edecek biri değildi. Kızım hemşireydi, son olarak Kocaeli Üniversitesi'ne iş başvurusu yapmıştık. Savcılık ile görüşeceğiz, kararı bekliyoruz'' dedi.