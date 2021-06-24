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  3. Henüz 3 günlük evliydiler! Kader acı yüzünü gösterdi | Çiçeği burnunda evli çifti trafik kazası ayırdı

Henüz 3 günlük evliydiler! Kader acı yüzünü gösterdi | Çiçeği burnunda evli çifti trafik kazası ayırdı

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında henüz 3 gün önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı. Kazada 22 yaşındaki Yeter Ç. hayatını kaybederken, yakınları acı haberler gözyaşlarına boğuldu.

Henüz 3 günlük evliydiler! Kader acı yüzünü gösterdi | Çiçeği burnunda evli çifti trafik kazası ayırdı

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde kahreden bir trafik kazası yaşandı. İki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 3 gün önce evlenen çifti ölüm ayırdı. 

ARAÇLAR ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE SAVRULDU

Henüz 3 gün önce evlenen çiftten A.Ç yönetimindeki 38 NF 452 plakalı hafif ticari araç, Kayabaşı Mahallesi 115. Sokak'ta K.S. idaresindeki 38 JZ 166 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araç yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Henüz 3 günlük evliydiler! Kader acı yüzünü gösterdi | Çiçeği burnunda evli çifti trafik kazası ayırdı

 

22 YAŞINDAKİ GELİN OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde  A.Ç'nin yanında bulunan eşi 22 yaşındaki Yeter Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından K.S. gözaltına alındı.  Öte yandan genç kadının ölüm haberini alan yakınları acı haberle yıkılarak gözyaşı döktü.

Acı kazadan geriye genç çiftin evlilik fotoğrafları kaldı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Henüz 3 günlük evliydiler! Kader acı yüzünü gösterdi | Çiçeği burnunda evli çifti trafik kazası ayırdıHenüz 3 günlük evliydiler! Kader acı yüzünü gösterdi | Çiçeği burnunda evli çifti trafik kazası ayırdı

Henüz 3 günlük evliydiler! Kader acı yüzünü gösterdi | Çiçeği burnunda evli çifti trafik kazası ayırdı

Henüz 3 günlük evliydiler! Kader acı yüzünü gösterdi | Çiçeği burnunda evli çifti trafik kazası ayırdıHenüz 3 günlük evliydiler! Kader acı yüzünü gösterdi | Çiçeği burnunda evli çifti trafik kazası ayırdıHenüz 3 günlük evliydiler! Kader acı yüzünü gösterdi | Çiçeği burnunda evli çifti trafik kazası ayırdı

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