Henüz 40 yaşındaydı, Siverek Kaymakamı Hasan Ongu'dan acı haber

Alınan bilgilere göre geçtiğimiz yılın aralık ayında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Kaymakamlığı'na atanan 40 yaşındaki Hasan Ongu, ailesini ziyaret etmek için Bursa'ya gitti.

ANİDEN FENALAŞTI

Sabah saatlerinde Bursa'da evinde dinlendiği sırada aniden fenalaşan Kaymakam Ongu için yakınları durumu 112'ye bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kalp krizi geçirdiği belirlenen 40 yaşındaki Hasan Ongu doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SİVEREK KAYMAKAMI HASAN ONGU KİMDİR?

1981 yılında Bursa’da doğan Hasan ONGU, aslen Erzurumludur. İlk ve orta öğrenimini Bursa’da tamamladıktan sonra Uludağ Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 2005 yılında mezun oldu.

Hasan Ongu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberi okuyabilirsiniz.

Şanlıurfa'nın Siverek İlçe Kaymakamı Hasan Ongu kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü?