24 Mayıs 2021 Pazartesi FOX TV Yayın Akışı |Masumiyet Final bölümü ile FOX TV'deTeşkilat 12. bölüm full, tek parça izle | Teşkilat son bölüm izleBakan Soylu'dan kritik hamle: Habertürk TV'de İsmail Saymaz, Veysi Ateş ve Merdan Yanardağ'ın sorularını yanıtlayacak!Siverek Kaymakamı Hasan Ongu kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü?24 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal D Yayın Akışı |Şarkılar Bizi Söyler Kanal D'de24 Mayıs 1993 Bingöl Katliamı nedir? 33 Asker Olayı nedir? 24 Mayıs 1993 Bingöl Katliamı şehitleri isimleri nelerdir?24 Mayıs 2021 Pazartesi TRT1 Yayın Akışı | Uyanış Büyük Selçuklu TRT1'deHenüz 40 yaşındaydı, Siverek Kaymakamı Hasan Ongu'dan acı haberTaksim'de yok artık dedirten görüntüler! Faslı turist gözaltına alınmamak için soyundu24 Mayıs 2021 Pazartesi TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 TV8'de
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Henüz 40 yaşındaydı, Siverek Kaymakamı Hasan Ongu'dan acı haber

Henüz 40 yaşındaydı, Siverek Kaymakamı Hasan Ongu'dan acı haber

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Kaymakamı Hasan Ongu, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Henüz 40 yaşındaydı, Siverek Kaymakamı Hasan Ongu'dan acı haber

Alınan bilgilere göre geçtiğimiz yılın aralık ayında  Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Kaymakamlığı'na atanan 40 yaşındaki Hasan Ongu, ailesini ziyaret etmek için Bursa'ya gitti.

ANİDEN FENALAŞTI

Sabah saatlerinde Bursa'da evinde dinlendiği sırada aniden fenalaşan Kaymakam Ongu için yakınları durumu 112'ye bildirdi.  İhbarın ardından olay yerine gelen  112 Sağlık ekipleri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kalp krizi geçirdiği belirlenen 40 yaşındaki Hasan Ongu doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SİVEREK KAYMAKAMI HASAN ONGU KİMDİR?

1981 yılında Bursa’da doğan Hasan ONGU, aslen Erzurumludur. İlk ve orta öğrenimini Bursa’da tamamladıktan sonra Uludağ Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 2005 yılında mezun oldu.

Hasan Ongu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberi okuyabilirsiniz.

{TITLE_STRIP}Şanlıurfa'nın Siverek İlçe Kaymakamı Hasan Ongu kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü?

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT