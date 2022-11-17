Hep doğallıktan yana oldular! İşte bıçak altına yatmayan, hiçbir estetik operasyon geçirmeyen dünyaca ünlü güzeller... Estetiğin oldukça yaygın olduğu bir dönem olmasına rağmen doğallıktan yana olan, hiç estetik yaptırmadan sahip oldukları güzellikleriyle kıskandıran dünyaca ünlü isimleri sizin için hazırladık...