Hep doğallıktan yana oldular! İşte bıçak altına yatmayan, hiçbir estetik operasyon geçirmeyen dünyaca ünlü güzeller...

Estetiğin oldukça yaygın olduğu bir dönem olmasına rağmen doğallıktan yana olan, hiç estetik yaptırmadan sahip oldukları güzellikleriyle kıskandıran dünyaca ünlü isimleri sizin için hazırladık...

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Hep doğallıktan yana oldular! İşte bıçak altına yatmayan, hiçbir estetik operasyon geçirmeyen dünyaca ünlü güzeller... 1

MERYL STREEP

73 yaşındaki Oscarlı oyuncu, estetik ameliyatı yaptıranların yüzüne bir perde indiğini ve görüntülerinin bozulduğunu savunuyor.

Hep doğallıktan yana oldular! İşte bıçak altına yatmayan, hiçbir estetik operasyon geçirmeyen dünyaca ünlü güzeller... 2

PINK

43 yaşındaki ünlü şarkıcı bir sosyal medya paylaşımında "Sevgili ben. Yaşlanıyorsun. Çizgiler beliriyor özellikle güldüğünde. Burnun giderek büyüyor. Bu gerçekliğe alışmaya başladıkça garip hissediyorsun. Bazen yüzünü değiştirmek istiyorsun sonra bir insanın bir şeyler hissettiğini görmek istiyorsun ama yüzleri oynamıyor. Buna katlanamıyorum cidden" demişti.

Hep doğallıktan yana oldular! İşte bıçak altına yatmayan, hiçbir estetik operasyon geçirmeyen dünyaca ünlü güzeller... 3

JULIA ROBERTS

55 yaşındaki ünlü oyuncu, kadınların yaşlandıklarını bile görmeyi beklemediği bir toplumda yaşamalarını şanssızlık olarak nitelendirmiş,"Çocuklarımının sinirlendiğimde veya mutlu olduğumda bilmesini istiyorum" demişti.

Hep doğallıktan yana oldular! İşte bıçak altına yatmayan, hiçbir estetik operasyon geçirmeyen dünyaca ünlü güzeller... 4

KATE WINSLET

47 yaşındaki ünlü oyuncu estetik uygulamalar hakkında "Ahlaki değerlerime ve doğal güzelliğe bakış açıma tamamen aykırı" şeklinde konuşmuştu.

Hep doğallıktan yana oldular! İşte bıçak altına yatmayan, hiçbir estetik operasyon geçirmeyen dünyaca ünlü güzeller... 5

HALLE BERRY

56 yaşındaki oyuncu "Yaşlanmak doğal bir süreçtir ve hepimizin başına gelecek. Sadece kendim gibi görünmek istiyorum, bu benim daha yaşlı versiyonum olsa bile." şeklinde konuşmuştu.

Hep doğallıktan yana oldular! İşte bıçak altına yatmayan, hiçbir estetik operasyon geçirmeyen dünyaca ünlü güzeller... 6

JULIANNE MOORE

61 yaşındaki ünlü oyuncu, "Yapan insanları eleştirmek istemem ama bu uygulamaların insanları daha iyi gösterdiği fikrine inanmıyorum" diyerek estetiğe sıcak bakmadığını açıklamıştı.

Hep doğallıktan yana oldular! İşte bıçak altına yatmayan, hiçbir estetik operasyon geçirmeyen dünyaca ünlü güzeller... 7

JODIE FOSTER

"Bana göre değil. Başkalarının yaptırmasına karşı değilim."

Hep doğallıktan yana oldular! İşte bıçak altına yatmayan, hiçbir estetik operasyon geçirmeyen dünyaca ünlü güzeller... 8

EMMA THOMPSON

"Neden insanlar bedenleri kesip içine bir şeyler koyduruyor? Kendimize ne yapıyoruz? Bu uygulamaların gençlere normal bir şeymiş gibi gösterilmesinden korkuyorum."

Hep doğallıktan yana oldular! İşte bıçak altına yatmayan, hiçbir estetik operasyon geçirmeyen dünyaca ünlü güzeller... 9

ANGELINA JOLIE

47 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu, verdiği bir röportajda hiçbir şey yaptırmadığını ve hiçbir zaman yapmayı planlamadığını ifade etmişti.

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