Hep doğallıktan yana oldular! İşte bıçak altına yatmayan, hiçbir estetik operasyon geçirmeyen dünyaca ünlü güzeller...
Estetiğin oldukça yaygın olduğu bir dönem olmasına rağmen doğallıktan yana olan, hiç estetik yaptırmadan sahip oldukları güzellikleriyle kıskandıran dünyaca ünlü isimleri sizin için hazırladık...
YAYINLAMA
Son Haberler
Bursa'da acı kaza! Direksiyonda fenalaşan adamın kullandığı otomobil uçurumdan yuvarlandı, yan koltukta oturan eşi hayatını kaybetti
MSB duyurdu! Yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu 19 kişi yakalandı!
Hep doğallıktan yana oldular! İşte bıçak altına yatmayan, hiçbir estetik operasyon geçirmeyen dünyaca ünlü güzeller...
Çok Okunanlar
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yapmıştı! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yanıt geldi
Yorumlananlar
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çirkin sözler! Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan vatandaşlara hakaret etti!
Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu'ndan skandal paylaşım! "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sloganı atanlara hakaret etti