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  3. Hepsi grubunun Cemre'si anne oldu! İlk bebeğini kucağına alan Cemre Kemer doğum sonrası fotoğraf paylaştı!

Hepsi grubunun Cemre'si anne oldu! İlk bebeğini kucağına alan Cemre Kemer doğum sonrası fotoğraf paylaştı!

Bir dönemin en sevilen müzik grubu olan Hepsi'nin üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu. Doğum sonrası eşi Emre Medina ve kızıyla mutluluk pozu veren Cemre Kemer kızına Karla ismini koydu.

Hepsi grubunun Cemre'si anne oldu! İlk bebeğini kucağına alan Cemre Kemer doğum sonrası fotoğraf paylaştı!

Bir döneme damga vuran ve sonrasında dağılan Hepsi grubunun üyesi Cemre Kemer geçtiğimiz yılın aralık ayında uzun süredir birlikte olduğu reklamcı sevgilisi Emir Medina ile hayatını birleştirmişti. 

ANNELİK SEVİNCİ

Önceki gün bebeğine kavuşan 36 yaşındaki Kemer, doğum donrası eşi Emre Medina ve kızıyla mutluluk pozu verdi. Kızlarına Karla ismini veren çiftin pozları gündeme oturdu.

Hepsi grubunun Cemre'si anne oldu! İlk bebeğini kucağına alan Cemre Kemer doğum sonrası fotoğraf paylaştı!

İsim kökeni Almanca olan Karla isminin anlamı özgür ve güçlü demektir.

Hepsi grubunun Cemre'si anne oldu! İlk bebeğini kucağına alan Cemre Kemer doğum sonrası fotoğraf paylaştı!

HEPSİ GRUBU NEDEN DAĞILDI?

İlk olarak gruptan Gülçin Ergül'ün ayrılmasından sonra yollarına üçlü devam eden grup fazla ilerleyemeyerek müziği bıraktı. 

Hepsi grubunun Cemre'si anne oldu! İlk bebeğini kucağına alan Cemre Kemer doğum sonrası fotoğraf paylaştı!

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